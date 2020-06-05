Свалку почти в 3 га рекультивируют к концу года в Карачаево-Черкесии

Рекультивация свалки в Карачаевске позволит улучшить качество жизни 30 тыс человек, рассказала и.о. начальника управления охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесии Валентина Ляшова.

По ее словам, работы были начаты в начале мая в рамках федерального проекта "Чистая страна", после их завершения будут восстановлены 2,8 га земель, пишет ТАСС.

Чиновница добавила, что рекультивацию предполагается завершить в конце 2020 года, она пройдет в два этапа - технический и биологический. Сейчас, на первом из них, завершена планировка территории, стартовала укладка дренажной системы. Затем начнется биологический этап, подразумевающий посев и уход за посевами, а также посадку кустарников.

На рекультивацию будет направлено порядка 70 млн рублей: 66,491 млн рублей из федерального бюджета, 3,499 млн рублей - из республиканского.