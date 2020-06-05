В сочинском "Дендрарии" одновременно зацвели тюльпанное, ландышевое и винное деревья

В Сочинском национальном парке "Дендрарий" в этом году одновременно зацвели редкие деревья.

"На территории юга России только в Сочинском национальном парке растут экзотические деревья - тюльпановое, винное и ландышевое", - рассказали в пресс-службе парка.

"В этом году эти необычные деревья одновременно зацвели", - цитирует пресс-службу "Интерфакс-Юг".

Тюльпанное дерево - лириодендрон считается одним из самых красивых деревьев в мире. Цветы, которые напоминают тюльпаны, распускаются по одному на каждой ветке.

Предельный возраст его жизни - около 500 лет. Самому старому дереву Сочи примерно 180 лет.

Винным деревом называют каликант цветущий. Оно родом из США. У этого дерева пахнут и листья, и цветки, но особенно - кора в засушенном состоянии.

Ландышевое дерево родом из Азии. Его цветки не похожи на настоящие ландыши, однако имеют похожий аромат.