Вильфанд: в ближайшие дни в европейскую часть России придет аномальное тепло 

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что, начиная с субботы, на большой части территории европейской части России, установится температурный фон выше нормы.

"Потепление коснется всей европейской части России. С субботы температура выше нормы на 2-4 градуса на большинстве территории. Особенно тепло в Северо-Западном федеральном округе и на северо-востоке территории. Например, в Санкт-Петербурге в начале следующей неделе очень высокие температуры - на 5-6 градусов выше нормы, в Псковской, Новгородской областях, в Коми, на севере Урала, в Перми - на 8-10 градусов выше нормы", - приводит ТАСС слова Вильфанда.

Аномально теплая погода сохранится на европейской части России минимум до 10 июня, сообщил метеоролог. Также синоптик отметил, что в Москве температурные аномалии в ближайшие дни будут достигать 6 градусов.

По данным Гидрометцентра, в пятницу днем в Москве ожидается 19-21°C, в субботу - 22-24 °C, в воскресенье - 25-27°C, в понедельник и вторник - 23-28°C, в среду - 26-31°C.