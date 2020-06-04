Оператор "Северного потока-2" отреагировал на проект новых санкций США

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства "Северного потока-2", знает о законопроекте по санкциям против "Северного потока - 2", внесенном в Сенат США. Об этом сообщил официальный представитель компании Йенс Мюллер.

Он подчеркнул, что оператор уже анализирует возможные последствия для строительства газопровода в случае принятия ограничительных мер.

"Западноевропейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов инвестировали в проект почти по 1 млрд евро каждая. В завершении проекта всецело заинтересованы еще более тысячи компаний из 25 стран", - поведал Мюллер.

По его словам, подобные меры свидетельствуют о том, что США пренебрегают интересами потребителей в Европейском союзе, которые будут вынуждены платить за газ на миллиарды больше, если газопровод не будет построен.

Напомним, газопровод "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря должны запустить на рубеже 2020-2021 годов.