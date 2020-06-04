Рамзан Кадыров: пострадавшие от стихии соцобъекты в Чечне будут восстановлены за несколько дней

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что работы по устранению последствий непогоды в регионе вступили в завершающую стадию. 3 июня в Чечне ураганный ветер с дождем повалил деревья, рекламные щиты, сорвал кровли жилых домов, административных зданий и школ, были повреждены линии электропередачи и газопроводы.

"Работы вступили в завершающую стадию. До конца суток полностью будет возобновлена подача газа и электричества, завершится ремонт пострадавших жилых объектов. В течение нескольких дней восстановим социальные объекты", - написал Кадров на своей официальной странцие "ВКонтакте", передает ТАСС. Глава Чечни также уточнил, что до конца суток будет полностью возобновлена подача газа и электричества, завершится ремонт пострадавших жилых объектов.

Кадыров отметил, что поручил Минздраву республики взять на особый контроль оказание помощи пострадавшей девочке из Ачхой-Мартановского района, в результате стихии получившей травму лица и глаза. "Ей оказаны квалифицированные медицинские услуги. Я поручил Минздраву взять ее ситуацию под особый контроль и оказать всю необходимую помощь вплоть до пластической операции", - сообщил он.

Также, по словам главы Чечни, травмы различной степени получил 21 человек. "Самое главное - жертв среди населения нет. Частично или полностью повреждены кровли и ограды частных домов, сооружений и зданий, ЛЭП и объектов газоснабжения. Наибольший ущерб нанесен городу Грозному и четырем районам: Курчалоевскому, Наурскому, Грозненскому, Шелковскому", - рассказал он.

МЧС сообщал, что в регионе госпитализированы три человека, в том числе один ребенок. Были повреждены кровли 17 зданий, в том числе 12 жилых домов.