ЛУЧШЕДОМА » Новости

Места для проведения пикников в парках Москвы пока остаются закрытыми

Места для проведения пикников в парках Москвы пока остаются закрытыми

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский сообщил, что места для проведения пикников в парках Москвы пока остаются закрытыми для посетителей.

"На наших территориях (в парках) тоже пикниковые точки пользуются большим спросом, пока что на них пикники проводиться не будут", - приводит ТАСС слова Антона Кульбачевского, которые прозвучали в эфире телеканала "Москва-24".

В рамках очередного этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, с 1 июня парки Москвы открылись для посещения, но во время прогулок следует соблюдать социальную дистанцию, а также необходимо носить перчатки и маски.

1330 просмотров




Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!