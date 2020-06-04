Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский сообщил, что места для проведения пикников в парках Москвы пока остаются закрытыми для посетителей.

"На наших территориях (в парках) тоже пикниковые точки пользуются большим спросом, пока что на них пикники проводиться не будут", - приводит ТАСС слова Антона Кульбачевского, которые прозвучали в эфире телеканала "Москва-24".

В рамках очередного этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, с 1 июня парки Москвы открылись для посещения, но во время прогулок следует соблюдать социальную дистанцию, а также необходимо носить перчатки и маски.