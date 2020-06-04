В 2021 году в регионах России внедрят универсальный проездной билет для общественного транспорта 

Министерство транспорта РФ планирует разработать единые стандарты оплаты проезда на всех видах городского общественного транспорта, что, в свою очередь, позволит внедрить в 2021 году универсальный билет, которым можно будет оплатить поездку в любом российском регионе. Появление такого билета повысит привлекательность общественного транспорта для населения.

"Перед Минтрансом стоит задача реализовать данное мероприятие до конца 2021 года" - цитирует ТАСС директора департамента цифровой трансформации Минтранса РФ Дмитрия Баканова.

Также в ведомстве уточнили, что для этого в регионах внедрят передовые цифровые технологии, в том числе, бесконтактные способы оплаты проезда.

В Минтрансе рассказали, что перевозчики смогут не только оснастить транспортные средства современным бортовым оборудованием - стационарными валидаторами, мобильными терминалами - но и воспользоваться цифровыми сервисами мониторинга пассажиропотока и выручки, учета выпадающих доходов, контроля оплаты проезда.