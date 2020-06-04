Единые национальные экзамены в Грузии стартуют в начале июля?

Единые национальные экзамены в Грузии могут стартовать в начале июля, сообщает телекомпания Imedi.

Сейчас Национальный центр экзаменов и оценок закупает необходимые устройства и аксессуары. В тендерной документации, с которой он обратился к Агентству государственных закупок, поясняется, что проведение экзаменов планируется в начале июля и все экзаменационные центры должны быть оснащены необходимым инвентарем, пишет "Sputnik Грузия".

Точное расписание экзаменов будет опубликовано позднее в июне.

Сейчас специалисты разрабатывают рекомендации, чтобы в период пандемии сделать экзаменационную среду максимально безопасной для абитуриентов. Если в день вступительных экзаменов у абитуриента поднимется температура, ему будет предложен альтернативный вариант.