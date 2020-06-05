Касым-Жомарт Токаев не будет создавать свою политическую партию

В Казахстане на законодательном уровне закрепили понятие "парламентская оппозиция". Новый закон президент Касым-Жомарт Токаев подписал в рамках проводимой в стране политической реформы. Появятся ли в нижней палате парламента оппозиционные партии, покажут ближайшие выборы в парламент в начале будущего года. Депутат парламента Азат Перуашев считает, что новый закон свидетельствует о зрелости демократической системы Казахстана. Внесение правового понятия "оппозиция" - позитивный признак.

"Такого понятия у нас не было. Мы посчитали правильным, что в парламенте должна существовать парламентская оппозиция, которая будет выражать мнение народа и поднимать вопросы, волнующие все население. То есть парламентская оппозиция будет вправе выражать свое мнение, также она будет выражать мнение народа", - сказал на заседании парламента Перуашев. Означает ли, что представленные в парламенте партии провластная "Нур Отан", демократическая партия Казахстана "Ак жол", позиционирующая себя как конструктивная оппозиция, и Коммунистическая народная партия Казахстана не выражают мнение народа, Перуашев не уточнил.

Новый закон предусматривает право депутатов из партий, которые работают в меньшинстве, выступать на совместных заседаниях палат и встречах рабочих групп, инициировать парламентские слушания.

Ранее глава государства подписал поправки к законам о выборах, политических партиях и проведении митингов. Один из главных вопросов - создаст ли Касым-Жомарт Токаев свою партию? По мнению казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, "это означало бы разрыв с Нурсултаном Назарбаевым, что никому не нужно. "Нур Отан" - в определенной мере символ, и его показатели на выборах — это и оценка населением действующего президента. Кроме того, на уровне регионов вертикали первого и второго президентов на данный момент персонифицированы в одних и тех же фигурах. Токаев в определенной степени дистанцировался от "Нур Отана", но партия тянула на себе прошлогодние президентские выборы, и у нее есть, скажем так, неоплаченные векселя", - уверен Ашимбаев. По мнению эксперта, технически либерализация партийного законодательства могла бы дать толчок появлению новых партий. Но озвученный на данный момент перечень проектов особого впечатления не производит. "Серьезных кадровых, организационных, финансовых и медийных ресурсов за ними нет. Складывается впечатление, что некоторые кандидаты на роль системной оппозиции больше рассчитывают, что им будут переданы в "аутсорсинг" "Бирлик" или "Ауыл" и закреплена "демократическая" квота в 10-15% электората", — отметил Ашимбаев. Однако он обратил внимание на следующий момент - если после реформы партийного законодательства не возникнет новых зарегистрированных партий, то и сами реформы "будут восприниматься как профанация". "К тому же есть риск, что мажилис, избранный по прежней трехпартийной схеме, вообще перестанет восприниматься в качестве именно представительного органа", — добавил эксперт.

Между тем, доктор политических наук, профессор, президент международного центра геополитического прогнозирования "Восток–Запад" Карлыгаш Нугманова, сказала "Вестнику Кавказа", что после подписания законов "О политических партиях" и "О выборах" в Казахстане появился шанс поучаствовать в распределении депутатских мандатов у новых партий: "Снижение порогового числа подписей с 40 тыс. до 20 тыс. дает шанс появлению новых партий. Также вводится 30-процентная квота для женщин и молодежи в партийных списках. Эти законодательные инициативы окажут позитивный эффект на участие женщин и молодежи в политической жизни общества, а также на процессе дальнейшего формирования многопартийной системы страны. С инициативой создания политических партий уже выступило несколько объединений - экологическая партия "Табигат", Respublika и Демократическая партия Казахстана. Однако на данном этапе они не смогут составить конкуренцию партии "Нур Отан"".

Директор аналитического центра "Альтернатива" Андрей Чеботарев считает, что еще с прошлого года, на волне смены руководства страны, так называемого транзита власти, резко возросла политическая активность. "Сегодня уже есть около десяти общественных инициатив по созданию новых политических партий. С учетом новых принятых поправок, это так или иначе облегчает возможность для создания партий в Казахстане. Посмотрим, как будут действовать те общественники, которые заявили о своих инициативах. Пандемия коронавируса стала вызовом для всех политических партий, включая и партию "Нур Отан". Всем надо работать с избирателями, а избиратели сейчас озабочены решением бытовых и социальных проблем", - сказал "Вестнику Кавказа" Андрей Чеботарев.

Он также считает, что новые коммуникации, которые вводятся в последнее время, принимают не все граждане, особенно на низовом уровне, в сельской местности. Сегодня все партии находятся в одинаковом положении, и действующие и те, которые будут созданы. "Но для того чтобы создать конкуренцию партии "Нур Отан" должен произойти внутриэлитный раскол. Таких признаков в Казахстане не наблюдается", подчеркнул эксперт. Чеботарев считает, что конкуренция может появиться на выборах в маслихаты (местные советы – "ВК"). "Следующие местные выборы всех уровней пройдут по пропорциональной системе, как и выборы в нижнюю систему парламента, и на мой взгляд усилится конкуренция тех партий, которые не настроены на то, что займут большинство в нижней палате парламента. Они будут бороться за кресло в местных советах. Только на этом поле может появиться какая-то конкуренция", - считает Чеботарев.

"Как в парламенте может существовать "парламентская оппозиция" если в политической системе не существует реально действующей политической оппозиции, готовой бороться за власть и готовой бросить вызов действующей власти?", - задался вопросом казахстанский политолог Досым Сатпаев. Он считает, что оппозиционная партия будет назначена властью. Поскольку благоприятных политических условий для ее появления, в том числе за счет создания конкурентной избирательной системы, нет. Сатпаев полагает, что политтехнологии и игра в либерализацию заменили собой реальные политические реформы. "Кулуарная политика все еще продолжает доминировать над публичной политикой. Поводок удлинили, но не сняли с шеи общества. Это показало и принятие нового закона о мирных собраниях и обновленного закона о политических партиях, где не ликвидировали самое важное препятствие в создании партии, сохранение жесткого политического контроля над процессом ее регистрации", - сказал "Вестнику Кавказа" Досым Сатпаев.

В результате, по его мнению, как и раньше, партии подобно "лабораторным мышам" живут или умирают отнюдь не по своей воле и воле избирателей, а исходя из воли и желания власти", отметил Сатпаев. Он напомнил, что еще в прошлом году говорил о том, что индикатором начала любых политических реформ будет, в первую очередь, процесс изменения выборного законодательства и существующей дискриминационной избирательной системы, так как именно это является основой функционирования любой власти, любой системы. "Ведь у нас выборы президента изначально отсекают от участия в них большое количество потенциальных кандидатов лишь только потому, что у них нет необходимого стажа государственной службы, а в парламент не могут попасть самовыдвиженцы, так как была введена пропорциональная система выборов в законодательный орган. В результате, даже введение 30% квоты для молодежи и женщин в избирательных партийных списках автоматически отсекает от участия в парламентских выборах большое количество молодежи и женщин, которые не являются членами провластных политических партий, имеющих право формировать эти самые избирательные списки. Кстати, в той же Швеции в парламенте около 47% депутатов - женщины, а в правительстве их 54%. И ведь дело не в квотах, а в том, что только существующая и реально работающая демократическая избирательная система сама определяет кто попадет во власть с мандатом доверия от населения, а кто нет, кто будет "оппозицией", а кто правящей партией, кто достоин представлять интересны граждан в парламенте, а кто вылетит оттуда, поскольку потерял свой мандат общественного доверия", - резюмировал эксперт.