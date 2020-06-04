Глава UFC допустил бой Макгрегора с победителем поединка Нурмагомедов - Гэтжи

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что для бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора идеальным вариантом было бы сразиться в будущем с победителем боя Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи.

"Я не говорю, что это случится, это просто мое мнение. Возможно, он хочет провести до этого еще один поединок и если это так, то мы подберем ему соперника", - цитирует Уайта MMA Figting.

"Как бы то ни было, правильнее всего было бы ждать победителя пары Хабиб - Гэтжи", - отметил президент UFC.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке, состоявшемся в октябре 2018 года. 31-летний Конор неоднократно заявлял, что желает провести реванш, однако Хабиб всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса.