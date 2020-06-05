Линия раскола Совета арабских государств

Во время иракско-иранской войны 1980-1988 годов соседние страны решили, что пришло время создать военную и экономическую организацию для обеспечения численного перевеса. Членами нового образования стали Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Через 39 лет Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) оказался на грани распада из-за блокады, навязанной одному из его членов, богатому природным газом Катару.

"Аль-Джазира" в материале Gulf non-cooperation: Inside the flailing GCC отмечает, что ССАГПЗ был разрушен 5 июня 2017 года, когда Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет, не входящий в совет, разорвали отношения с Катаром и заблокировали воздушные, сухопутные и морские связи со страной. Три года спустя блокада по-прежнему в силе, а судьба организации, которая представляла единство арабских стран Персидского залива, теперь под вопросом. Сегодня ССАГПЗ сталкивается с беспрецедентными проблемами, включая последствия пандемии коронавируса и кризиса в Катаре, заявил в прошлом месяце генеральный секретарь Наиф аль-Хаджраф в послании, приуроченном к 39-й годовщине блока.

Начало

ССАГПЗ был образован 25 мая 1981 года в Абу-Даби, в то время, когда между Ираком и Ираном бушевала кровопролитная война, а регион все еще не оправился от исламской революции в Иране. Целью организации было сопротивление внешнему вмешательству в дела государств Залива. В ноябре 1981 года было подписано, а через год ратифицировано Единое экономическое соглашение. Его целью было обеспечение свободного торгового обмена продуктами сельского хозяйства, животноводства, промышленности, а также ресурсами национального происхождения между государствами-членами союза.

ССАГПЗ служил укреплению сотрудничества между шестью государствами-членами, регулировал экономические и торговые вопросы, занимался проблемами таможни и связи, образования и культуры, социальными вопросами и проблемами здравоохранения, информации и туризма. Кроме того, в его ведении были законодательные и административные протоколы.

Союз охватывает регион с населением около 50 млн человек, половина из которых рабочие-экспатрианты. ССАГПЗ также поощрял научно-технический прогресс, создание научно-исследовательских центров и сотрудничество с частным сектором. Штаб-квартира союза расположена в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. ССАГПЗ разрешил свободное передвижение граждан и капитала, при этом сохранив ограничения на некоторые виды экономической деятельности.

Военное сотрудничество

В 1984 году ССАГПЗ сформировал объединенные военные сухопутные силы ”Щит полуострова” для быстрого развертывания в случае, если кто-либо из членов группы подвергнется нападению. В 1987 году страны ССАГПЗ объявили любое нападение на государство-член равносильным нападению на всю группу. Несмотря на это, вторжение в Кувейт Саддама Хусейна в 1990 году не было остановлено войсками Персидского залива. Протесты на Ближнем Востоке, разразившиеся в 2011 году, известные как ”арабская весна”, были в основном предотвращены в ССАГПЗ, за исключением Бахрейна. В марте 2011 года около 1000 солдат Саудовской Аравии прибыли в Бахрейн для защиты правительственных объектов по просьбе руководства в соответствии с оборонным договором ССАГПЗ. Десятки протестующих были убиты, многие арестованы, а восстание подавлено.

Экономика

Ископаемое топливо остается основной экономики ССАГПЗ: на его долю приходится около 90% государственных доходов. Институт международных финансов (ИМФ) отметил на этой неделе, что страны ССАГПЗ столкнулись с сильнейшим экономическим кризисом в истории на фоне двойного шока от падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Общий валовой внутренний продукт (ВВП) сократится в этом году на 4,4%, несмотря на признаки того, что распространение коронавируса было успешно сдержано. В Саудовской Аравии, крупнейшей экономике региона, реальный ВВП может сократиться на 4% в этом году, а дефицит увеличится до 13%. Катар, глобальный производитель сжиженного природного газа, также страдает от низких цен на энергоносители, но продолжает наращивать свою долю на крупнейшем в мире Северном месторождении. Из-за воздушной, морской и наземной блокады Катар был вынужден искать новые торговые пути и партнеров. Страна построила порт Хамад стоимостью $74 млрд.

Бизнес между Оманом и Катаром процветает с тех пор, как была введена блокада. За последние три года Катар также укрепил экономические отношения с Турцией, Ираном и Пакистаном. Появились сообщения о том, что Катар, Оман и Кувейт могут создать зону свободной торговли, независимую от ССАГПЗ. Генеральный секретарь организации аль-Хаджраф, бывший министр финансов Кувейта, заявил на прошлой неделе, что кризис в Персидском заливе и пандемия представляют ”общую проблему для всех стран Совета”: "Мы все, как члены ССАГПЗ, должны действовать сообща и быть готовыми к миру после коронавируса, с его экономическими аспектами, вопросами здравоохранения, безопасности и труда. Мы должны защищать наши народы и сохранить их достижения".

Блокада Катара

Катар не в первый раз сталкивается с санкциями со стороны ССАГПЗ. В 2014 году ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн отозвали своих послов из Катара из-за опасений по поводу независимой внешней политики Дохи. Усилия по урегулированию нынешнего кризиса продолжаются, и Кувейт выступает в качестве основного посредника с начала кризиса в июне 2017 года. Через три месяца после введения блокады эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад ас-Сабах заявил на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом: ”Важно то, что мы прекратили военные действия”. Страны, которые ввели блокаду, отрицали, что военное вторжение вообще планировалось.

Джеймс М. Дорси, старший научный сотрудник Школы международных исследований имени С. Раджаратнама, написал в журнале Modern Diplomacy, что, по мнению ряда катарских чиновников, ”главной целью бойкота Саудовской Аравии было установить контроль над газовыми запасами Катара”. Аналитики предполагают, что серьезный сдвиг в отношениях членов ССАГПЗ и отказ от солидарности произошел после прихода к власти нынешнего наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана. В тандеме с наследным принцем ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом он начал доминировать в политической повестке группы стран Персидского залива. ”Организация была узурпирована Саудовской Аравией и ОАЭ, а небольшие государства вынуждены были к ним присоединиться”, - сказал Андреас Криг, доцент в Королевском колледже Лондона.

Раскол ССАГПЗ?

Ходили слухи, что Доха может выйти из союза, хотя катарский чиновник отрицает, что такой шаг был неизбежен. ”Сообщения о том, что Катар рассматривает вопрос о выходе из ССАГПЗ, совершенно неверны и беспочвенны, - заявил на прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Лолва аль-Хатер. - Такие слухи, должно быть, возникли из-за отчаяния и разочарования расколом в ССАГПЗ. Накануне третьей годовщины незаконной блокады Катара Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном не удивительно, почему люди сомневаются и ставят под сомнение существование ССАГПЗ как института".

Катар надеется, что союз снова станет платформой сотрудничества и координации. Эффективный ССАГПЗ сейчас нужен как никогда, учитывая проблемы, стоящие перед нашим регионом”, - сказал аль-Хатер. Премьер-министр Кувейта Шейх Сабах аль-Халед заявил в среду, что сейчас надежд на прекращение кризиса в Персидском заливе ”больше, чем прежде”. ”Раньше мы продвигались на один шаг вперед и возвращались на два шага назад. Но теперь мы постепенно продвигаемся вперед”, - сказал аль-Халед на встрече с редакторами кувейтских газет. Однако находящийся в Персидском заливе западный чиновник, цитируемый Wall Street Journal, настроен гораздо менее оптимистично: ”В настоящий момент региональные условия не дают оснований для серьезного сближения. Мне кажется, что никаких изменений не происходит”.