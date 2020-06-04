Участникам акций протеста в США посоветовали пройти тест на коронавирус

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд предложил участникам акций протеста сделать тест на COVID-19, так как массовые скопления людей могут привести к росту случаев инфицирования коронавирусом.

"Прежде всего я хотел бы, чтобы те, кто участвует в мирных протестах и ходит на акции, особенно в крупных городах, серьезно задумались о сдаче анализа (на коронавирус)", - приводит ТАСС слова Роберта Редфилда. "К сожалению, есть потенциальная вероятность того, что это (массовые акции) может стать рассадником инфекции и минимизировать это можно за счет того, чтобы каждый участник <…> через скажем 3,5,7 дней сдал анализ", - отметил глава карантинного ведомства.

Также Роберт Редфилда выразил обеспокоенность из-за нарушения действующих рекомендаций о ношении масок среди протестующих, а также пренебрежением мерами социального дистанцирования на пляжах, которые открылись после частичного снятия ограничений. Он назвал скопления людей "серьезной проблемой" из-за высокой степени заражения вирусом от бессимптомных носителей.

"Думаю, что правила социальной дистанции, которым мы научились, должны быть доведены до идеала, потому что это понадобится нам снова в октябре, ноябре и декабре", - подчеркнул глава карантинного ведомства.

По последним данным, в Соединенных Штатах выявлено более 1,8 миллионов заболевших коронавирусом нового типа, более 107 тысяч человек скончались. На прошлой неделе на фоне нестихающей пандемии страну захлестнула волна протестов в связи с гибелью от рук полиции афро-американца Джорджа Флойда. Мирные митинги, сопровождавшиеся погромами, прошли в целом ряде городов с участием сотен тысяч людей.