В Москве открылись более половины торговых предприятий, закрывшихся ранее в связи с ограничениями на фоне пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Первый день был неожиданно живой, посетителей было много, ожидали, что количество людей будет меньше значительно, но люди больше приходили посмотреть, прогуляться, прицениться. Но то был первый день, многие предприятия вообще были закрыты. Сегодня, мы видим, 55% всех торговых предприятий открыты", - поведал мэр.

При этом он подчеркнул, что остальные активно готовятся к открытию. По словам Собянина, на следующей неделе, скорее всего, откроется большинство магазинов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 6,5 млн, из них более 387 тыс человек скончались. В России выявлено 440 538 случаев заражения Covid-19.