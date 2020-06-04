Американский боец MMA назвал самое главное оружие Хабиба Нурмагомедова

Бывший американский боец смешанного стиля Чейл Соннен, проигравший в октябре 2018 года российскому бойцу MMA Федору Емельяненко, назвал главное оружие действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

"Да, Хабиб делает много чего. Он валит на землю, связывает ноги. Но главное его оружие - умение выдерживать высокий темп", - сказал Соннен в своём YouTube-канале.

При этом он отметил, что Нурмагомедов идет на соперника на 24-й минуте боя с той же скоростью, как и в самом начале поединка. "Это просто пугает. Это и есть настоящее его оружие. Самого высокого уровня", - приводит слова Соннена Чемпионат.com.

Напомним, последний свой бой Хабиб Нурмагомедов провел в сентябре 2019 года, одолев американца Дастина Порье. Как ожидается, следующим соперником Хабиба станет американец Джастин Гэтжи, победивший своего соотечетсвенника Тони Фергюсона в бою за титул временного чемпиона в легком весе. Поединок Нурмагомедова и Гэтжи может состояться в сентябре 2020 года.