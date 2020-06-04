До конца лета на Дону возобновят производство мяса индейки и утки

Уже до конца нынешнего лета власти Ростовской области намерены перезапустить производство мяса индейки и утки на мощностях "Евродона" и "Донстара", сообщили в пресс-службе правительства региона.

"У нас есть предварительный план: в конце июля привезти первое яйцо на индейководческий комплекс. Возможно, что в конце августа мы могли бы запустить родительское стадо. И на август же планируем привоз первого яйца на комплекс по выращиванию утки", - цитирует слова председателя совета директоров ГК "Дамате" Наума Бабаева "АиФ-Ростов".

Инвестору будет оказываться поддержка, меры которой проработают к середине июня. Сопровождать проекты будут министерство сельского хозяйства и муниципальные власти.

"Ранее мощности компаний "Евродон" и "Донстар" обеспечивали 90% производства мяса птицы в области, на них были заняты около 5 тыс человек, и мы крайне заинтересованы в том, чтобы восстановить деятельность этих комплексов", - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.