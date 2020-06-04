В Москве пациентов с коронавирусом будут принимать в стационарах

Больных коронавирусом Covid-19 будут принимать в высококвалифицированных стационарах Москвы. Такое заявление сегодня в эфире "России-24" сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы по-прежнему будем оказывать всю основную помощь по ковиду в нормальных стационарных условиях высокотехнологичных московских больниц", - сказал градоначальник.

При этом он подчеркнул, что созданные временные медицинские центры находятся в резерве, их пока не планируется использовать. "Только в каких-то экстренных случаях, может в случаях ремонта основных корпусов, но в целом они будут зарезервированы", - поведал мэр.

По словам Собянина, если бы не существовало резерва, то под Covid-19 пришлось бы дольше оставлять городские стационары, а сейчас есть возможность уже часть из них освобождать "из ковидной истории".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 6,5 млн, из них более 387 тыс человек скончались. В России выявлено 440 538 случаев заражения Covid-19.