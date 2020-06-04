Ростуризм готов открыть крымские пляжи за две недели

Открытие пляжей Крыма возможно в течение двух недель, - заявила глава управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

"Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут работать по своим правилам. Мы с Роспотребнадзором дорабатываем дополнительные требования по пляжам", - сообщила она, передает "АиФ-Крым".

Лысенкова также добавила, что около половины регионов РФ уже начали снимать ограничительные меры, связанные с распространением пандемии коронавирусной инфекции.