На Кубани нашли погребение сарматского воина

В ходе подготовки к строительству Дальнего Западного обхода Краснодара археологи, проводящие исследование местности, нашли на этой территории погребение начала 3-го тысячелетия до н.э., рассказали в пресс-службе компании "Автодор".

Раскопав самый большой из 10 находящихся там курганов на трассе М-4, археологи обнаружили в нем погребение сарматского воина начала нашей эры из эпохи раннего железного века, - передает портал Юга.ру.

Как выяснили эксперты, это был мужчина-воин около 40 лет. Рядом со скелетом лежали железные наконечники стрел и метательных копий, фрагменты колчана, украшенного бронзовой обкладкой, а в ногах и у головы воина нашли два глиняных кувшина с витыми ручками в отличном состоянии. Кроме того, в захоронении обнаружили многочисленные останки животных, которые положили умершему в качестве напутственной пищи, и две костяные бусины.

Мужчина был укрыт войлочным плащом. Предметы, найденные около воина, указывают на его высокое положение в обществе.

Захоронение оказалось не совсем типичным для сарматской культуры. Ноги мужчины были перевязаны на уровне колен и возле стоп. Пока экспертам еще предстоит понять, для чего это было сделано, добавили в пресс-службе компании.

До конца июня специалисты планируют изучить еще два катакомбных погребения на глубине шести метров от поверхности. Они не были разграблены и поэтому хорошо сохранились. Общая площадь раскопок составляет 60 тыс кв м.