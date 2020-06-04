Судный день Америки и суд генерала над президентом

Америка продолжает бушевать. Роскошные магазины мегаполисов разграблены. Остовы сгоревших машин – обыденная картина. Такая же как цепь полицейских напротив толпы. На прямые столкновения стороны стараются не идти. Так – осыпают бранью друг друга. Демонстранты делают это, надсаживая глотки, а силы правопорядка – цедя их сквозь зубы. Когда закончится "революция цветных", как едко назвали в социальных сетях события в США наблюдатели, в главной студии "цветных революций" - все еще не очень понятно.

То есть ясно, что какой-то смены власти не будет – сил для этого мало, но и власти не решаются пустить силу в ход для восстановления порядка. Тем более, когда масса авторитетных людей требует от президента Дональда Трампа не нагнетать напряженность.

ОК – он, мобилизовав на усмирение армейские подразделения, перестал эту напряженность нагнетать. Но она не спадает. Не спадает и после того, как полицейский, от действий которого погиб Джордж Флойд, официально объявлен убийцей, а сами действия – убийством. Не спадает напряженность и после того, как протестующие выпустили пар, где-то сцепившись с полицией, где-то помародерствовав, где-то отведя душу погромами и поджогами. Не спадает напряженность и после того как известные спортсмены и музыканты – гордость и любовь всея Америки, а то и мира – положили на банковские счета осиротевших детей Флойда круглые суммы. Не спадает напряженность и после обещаний властей разобраться в расовых проблемах и искоренить их…

Конечно, первые попытки властей устаканить ситуацию силой, лишь разозлили и раззадорили толпы в разных городах США. При этом у правителей стран, критикуемых Вашингтоном за недемократичность, теперь есть в случае чего встречный вопрос: "Вам можно силой защищать конституционный строй, а нам – нет? Как так?!" Хотя больше похоже все-таки на то, что силовое подавление происходящего изначально могло и не входить в планы властей, и в частности Трампа – так, чтобы беснующиеся видели полицию и взламывали магазины в меру. Но сработало не очень. И когда события угрожали выйти из-под контроля, президент вспомнил об армии.

С жесткой критикой этого решения Трампа выступил Джеймс Мэттис – генерал корпуса морской пехоты, недавний министр обороны США. Авторитетный военный, уходя в отставку с министерского поста в знак протеста против сирийской политики Дональда Трампа, отказался давать комментарии по каким-либо политическим вопросам. Джеффри Голдбергу – главному редактору издания The Atlantic - он отказал со словами, что вечно молчать не намерен, и придет время, когда он – Джеймс Мэттис, заговорит.

Очевидно, время это настало – в распоряжении издания оказалось письмо бывшего министра обороны, в котором он осуждает Трампа за действия, ведущие к расколу нации, и обвиняет президента в том, что он приказывает американским военным нарушать конституционные права граждан США. "Президент Трамп стал угрозой Конституции", - пишет Мэттис.

"Я наблюдал за происходящими на этой неделе событиями… Слова "равное правосудие" справедливо нанесены на фронтон здания Верховного суда США. Это именно то, что протестующие требуют сегодня. И это объединяющее требование мы должны быть в состоянии удовлетворить. Мы не должны обращать особое внимание на небольшое количество нарушителей закона, ведь в протестах участвуют десятки тысяч людей, вышедших на улицы по зову совести. Она требуют, чтобы мы соответствовали декларируемым нами же ценностям, которые настаивают на том, чтобы мы соответствовали нашим ценностям", - пишет генерал Мэттис.

По его словам, Дональд Трамп стал первым президентом, который не пытается объединить американский народ, он даже не претендует на это. "Вместо этого он пытается разделить нас… - убежден Маттис, считая, что нынешние потрясения являются следствием трех лет этих преднамеренных усилий Трампа… - Мы можем объединиться без него, опираясь на сильные стороны нашего гражданского общества. Это будет непросто, как показали последние несколько дней. Но мы в долгу перед нашими согражданами, в долгу перед прошлыми поколениями, которые кровоточили, чтобы сделать жизнь справедливее и лучше".

Мэттис в своем письме проводит аналогию между действиям Трампа и идеологией нацистов, вспомнивших о принципе разделять и властвовать. "Мы же, - пишет генерал, - высаживались в Нормандии с лозунгом "Сила в союзе". Мы должны призвать это единство, чтобы преодолеть нынешний кризис".

"Когда я вступил в армию, около 50 лет назад, то присягнул поддерживать и защищать Конституцию. Никогда не думал, что войска, давшие ту же клятву, получат приказ нарушить конституционные права своих сограждан… Мы не имеем права представлять наши города в виде боевого пространства. Милитаризация [текущего конфликта] создает ложный конфликт между военным и гражданским обществом. Это разрушает моральную основу, которая обеспечивает надежную связь между мужчинами и женщинами в форме и обществом, которое они поклялись защищать и частью которого они сами являются", - резюмирует генерал Мэттис.

Письмо - очень серьезный сигнал для Трампа. Поскольку написано оно не главой какого-то богатого неправительственного учреждения или уличным горлопаном-борцом за гражданские права и демократические задачи. Это голос очень сильного крыла американского истеблишмента – политического и военного. Трампу предстоит принять единственно верное в нынешней ситуации решение. Права на ошибку, возможно, у него нет.