Научные походы начнутся в Кавказском заповеднике после пандемии

Кавказский заповедник решил открывать новые направления экотуризма. После отмены ограничений, связанных с коронавирусом, в заповеднике планируется устраивать походы по заповедным тропам в сопровождении научного сотрудника.

"Для настоящих "гурманов" заповедных троп сразу после отмены режима самоизоляции мы откроем новое направление - экопоходы в сопровождении научного сотрудника. За несколько дней туристов ждет полное погружение в тему, будь то орнитологическое направление, либо ботаническое или изучение животного мира", - поделилась с ТАСС замдиректора заповедника по экологическому просвещению Ольга Пегова.

В заповеднике сотни краснокнижных растений и эндемиков, туристы смогут прогуляться в зоны альпийских лугов и узнать многое об уникальной природе края.

Ночные походы устроят для любителей сов, по ночам хищные птицы активны.

Будут и походы с ночевками, разработаны маршруты на высокогорную метеостанцию Джуга в сопровождении гида и госинспектора. Туристы увидят оленей, туров, серн, медведей.