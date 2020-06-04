Краснодар и Петербург вошли в список регионов, где больше всего играют в компьютерные игры

Россияне значительно больше стали тратить на компьютерные игры в период пандемии, свидетельствует исследование платежного сервиса Qiwi.

Весной траты на игры выросли на 71%, объем платежей в апреле показал рост в 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество транзакций практически удвоилось за время самоизоляции, пишет РИА Новости.

Больше всего в компьютерные игры на фоне коронавируса играли в Москве, Подмосковье, Петербурге, Красноярском крае, на Кубани, в Ростовской и Свердловской областях.