Краснодар и Петербург вошли в список регионов, где больше всего играют в компьютерные игры
Россияне значительно больше стали тратить на компьютерные игры в период пандемии, свидетельствует исследование платежного сервиса Qiwi.
Весной траты на игры выросли на 71%, объем платежей в апреле показал рост в 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество транзакций практически удвоилось за время самоизоляции, пишет РИА Новости.
Больше всего в компьютерные игры на фоне коронавируса играли в Москве, Подмосковье, Петербурге, Красноярском крае, на Кубани, в Ростовской и Свердловской областях.
Вестник Кавказа
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