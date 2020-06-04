Ангела Меркель твердо решила не выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла твердое решение не выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ еще раз.
"Нет. Действительно нет", - сказала в четверг Ангела Меркель в эфире телеканала ZDF.
Она добавила, что ее решение "очень твердо", отвечая на вопрос о готовности пойти канцлером на пятый срок в свете коронакризиса кризиса и необходимости его преодоления, передает ТАСС.
Ранее в интервью газете Bild am Sonntag глава Федерального министерства внутренних дел Германии Хорст Зеехофер рассказал, что все чаще в последнее время сталкивается с мнением, что Ангела Меркель должна остаться, так как она хорошо руководит страной во время пандемии COVID-19.
Сама же Меркель в конце октября 2018 года объявила о решении больше не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза. Этому заявлению предшествовали неудовлетворительные результаты, которые показали консерваторы на региональных выборах. Она отметила, что останется главой правительства до 2021 года и затем не будет занимать политических постов.
Вестник Кавказа
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