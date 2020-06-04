"Локомотив-Кубань" продлила контракт с Аланом Уильямсом

"Локомотив-Кубань" продлит контракт с баскетболистом Аланом Уильямсом, который стал лучшим игроком команды прошлого сезона по подборам. В Еврокубке он собирал 9.4 подборов в среднем за игру (всего 94), а в Единой Лиге ВТБ - 10.1 (всего 191). Средний результат Уильямса по сезонам составил 9.8 подборов, сообщается на официальной странице команды в Instagram.

В январских матчах "Локомотива" против "Нижнего Новгорода", "Цмоки-Минск" и "Енисея" Алан Уильямс набрал 16.6 очков, сделал 12 подборов и 3.3 передачи в среднем за игру. В матче против "Цмоки-Минск" центровой набрал 25 очков и сделал 16 подборов.

ПБК "Локомотив-Кубань" покидает американский форвард Сэм Деккер, который провел в составе команды 29 матчей, передает kubnews.ru.