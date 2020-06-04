Меркель рассказала о личных вызовах в эпоху коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопрос журналиста о том, что стало для нее самым серьезным личным вызовом в ходе пандемии коронавируса, ответила, что это были ограничения в самоизоляции.

"Сказать людям, что у них не будет богослужения на Пасху, что они не могут ходить в театры, артисты не могут больше выступать, границы будут закрыты, не будет больше туристических поездок - это было самое сложное", - сообщила политик в интервью на телеканале ZDF.

Кроме того, в ответ на вопрос о том, где она проведет отпуск в этом году, канцлер сообщила, что намерена остаться в это время в Германии. "В Германии", - сказала она, передает РИА Новости.