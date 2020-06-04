Новые санкции против "Северного потока-2" внесены в Сенат США

Законопроект о расширении санкций против реализации российского газового проекта "Северный поток-2" внесен в Сенат США. Об этом сообщил один из его соавторов сенатор-республиканец Джон Барассо.

По его словам, цель инициативы – "уточнить и расширить" существующие санкции.

Документ, в частности, предполагает наказать компании, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих на трубопроводе. Кроме того, рестрикции угрожают фирмам, проводящим испытания, инспекции и сертификацию участников строительства.

Законопроект нашел поддержку у пяти членов палаты от обеих партий, в том числе сенатора от Техаса Теда Круза, передает РИА Новости.