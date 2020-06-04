У Загитовой не обнаружили коронавирус

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова сдала отрицательный тест на коронавирус Covid-19.

Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

Теперь спортсменка может приступить к ледовым тренировкам на базе в Новогорске. Перед выходом на лед, согласно регламенту, спортсменка должна была сдать тест на коронавирус, пишет ТАСС.

Напомним, в декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, однако позже спортсменка возобновила тренировки. В середине мая фигуристку включили в состав сборной России на новый сезон.