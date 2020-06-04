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В Турции за сутки коронавирусом заболела почти тысяча человек

В Турции за сутки коронавирусом заболела почти тысяча человек

Число заражений коронавирусной инфекцией нового типа выросло на 988 случаев  за минувшие сутки в Турции. От болезни скончался 21 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлены 988 новых случаев, всего заразившихся - 167 410. Мы потеряли сегодня 21 пациента, всего умерших - 4630. Вылечились сегодня 926 пациентов, всего – 131 778", - цитирует сообщение министра РИА Новости.

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