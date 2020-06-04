На Ставрополье заработало новое животноводческое предприятие

На востоке Ставропольского края начало работать новое животноводческое предприятие. Об этом на своей странице в Instagram написал глава региона Владимир Владимиров.

"Компания "Дамате" создала откормочную площадку овец в окрестностях села Ачикулак. Это часть реализуемого компанией масштабного проекта по производству баранины", - отметил он.

По словам Владимирова, на базе предприятия совместно с фермерскими и племенными хозяйствами Ставрополья будет вестись не только откорм животных, но и улучшение племенных характеристик ставропольского поголовья.

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"Эта работа поможет в перспективе увеличить численность рабочих мест в овцеводстве в 2-3 раза. Повысит объем и качество производимой у нас баранины", - рассказал губернатор.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день это перспективное направление экспорта для Ставрополья.

