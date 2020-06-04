В МИД России возмутились из-за попытки США принизить роль СССР в разгроме нацизма

В МИД России заявили, что попытки США переписать историю Второй мировой войны, при этом принизив роль СССР в победе над нацизмом, являются возмутительными.

"Иначе как возмутительной нельзя назвать грубую попытку исказить итоги разгрома нацизма и вычеркнуть решающий вклад в это СССР, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы. В канун празднования 9 мая администрация американского президента Дональда Трампа разместила на своей официальной странице в социальной сети Instagram пост с видеозаписью возложения Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ролик подписью "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом", - приводит ТАСС текст, опубликованного в четверг доклада МИД РФ о ситуации с героизацией нацизма и развитием неонацизма в мире. В докладе отмечается, что пост, опубликованный на официальной странице американского лидера в канун празднования 9 мая, идет вразрез с принятым 25 апреля 2020 года президентами РФ и США заявлением по случаю 75-й годовщины встрече на Эльбе солдат СССР и Соединенных Штатов.

В ведомстве обратили внимание на то, что каждый год Вашингтон голосует против резолюции ООН, осуждающей героизацию нацизма.

"По мнению американских представителей, прославление нацизма и любых других человеконенавистнических идей является реализацией права на свободу выражения мнения ("свобода слова") и собраний, - приводит ТАСС текст доклада. - Неудивительно, что экстремисты продолжают вольготно чувствовать себя "под зонтиком" первой поправки к конституции США".

Согласно данным документа, в США на сегодняшний день действуют 940 экстремистских организаций, многие из которых придерживаются неонацистской и расистской идеологии.

Также в докладе представлены данные об очагах распространения неонацизма и героизации нацизма в 38 странах Европы, США и Канаде.