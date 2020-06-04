Глава Минздрава: плановая вакцинация детей и новорожденных в России продолжается

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках выступления на Глобальном онлайн-саммите по вакцинам сообщил, что, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в стране продолжается плановая вакцинация детей и новорожденных.

"Пандемия COVID-19 нарушила сложившийся порядок реализации программ иммунизации населения, и, как следствие, ряд развивающихся стран уже столкнулись с ростом вакциноуправляемых инфекций. Российская Федерация планомерно продолжает в нынешних условиях плановую вакцинацию, обеспечивая, как и раньше, иммунизацию 96% новорожденных и детей", - приводит ТАСС слова Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что РФ помогает странам, которые испытывают трудности с вакцинацией населения, а также развивает сотрудничество с рядом ключевых международных организаций по этому направлению. "Как известно, Российская Федерация - один из крупнейших мировых поставщиков вакцины для профилактики желтой лихорадки и обеспечивает сегодня до 60% мировой потребности", - информировал министр.

"В этой связи приветствуем совместную инициативу Великобритании и GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации). Уверены, что при лидирующей роли Всемирной организации здравоохранения, работа GAVI внесет значительный вклад в достижение целей устойчивого развития. Благодарим премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за организацию "Глобального саммита вакцин 2020", - заключил Михаил Мурашко.