Меркель: вакцина от Covid-19 должна быть доступной для всех стран

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила на видеоконференции Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), что доступ к разрабатываемой вакцине против коронавируса Covid-19 не должен зависеть от того, в какой стране проживает человек.

По ее словам, вакцины должны быть доступны во всем мире. "Это огромная задача, которой GAVI посвятила последние свои 20 лет", - подчеркнула немецкий канцлер.

Кроме того, она акцентировала внимание на том, что в ходе пандемии Covid-19 нельзя забывать и о вакцинации детей от других болезней, поэтому Германия продолжит поддерживать GAVI в работе по вакцинации, выделит с этой целью 600 млн в следующие 5 лет, передает РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 6,5 млн, из них более 387 тыс человек скончались.