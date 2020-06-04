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В Чечне увеличилось число пострадавших от урагана детей

В Чечне увеличилось число пострадавших от урагана детей

Девять детей пострадали в результате разгула стихии в Чечне, трое из них находятся в больнице. Ранее сообщалось об одном 8-летнем ребенке.

Накануне в ураганный ветер повредил 17 зданий, в том числе – 12 жилых домов.

"В результате стихийного бедствия в детскую клиническую больницу №2 г. Грозного за экстренной медицинской помощью поступили девять детей. Трое из них госпитализированы, остальным оказана медицинская помощь", - цитирует сообщение пресс-службы Минздрава Чеченской Республики "КП Северный Кавказ".

Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился ликвидировать последствия разгула стихии.

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Вестник Кавказа

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