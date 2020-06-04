"Жигули" впечатались в автобус в Симферополе

Один человек погиб в результате автоаварии с участием автобуса и легковушки в Симферополе. Информация о случившемся была опубликована в соцсети "ВКонтакте" одним из участников группы "Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП".

"Камышовое шоссе (УПРДОР). Водитель "жигулей" - труп. Берегите себя", - говорится в сообщении.

Впоследствии один из читателей пояснил, что, согласно предварительным данным, водитель скончался за рулем, а уже потом его автомобиль столкнулся с другим транспортным средством.