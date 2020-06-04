За неделю бензин подорожал на 2 копейки

В Росстате сообщили, что за неделю (с 25 по 31 мая) средние потребительские цены на бензин в России выросли на 2 копейки по сравнению с предыдущей неделей. Теперь 1 литр бензина в среднем стоит 44,86 руб.

Средние цены на бензин марки Аи-92 и Аи-95 выросли на 2 коп. - до 42,42 руб. и 45,86 руб. за 1 л соответственно. Цена бензина марки Аи-98 осталась на уровне 52,07 руб. за 1 л, приводит ТАСС данные Росстата.

Также на 2 копейки подорожало и дизельное топливо - до 47,71 руб. за 1 л.

Рост цен был отмечен в 21 субъекте России, больше всего бензин подорожал в Кирове и Севастополе - на 1,3% и 1% соответственно. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Южно-Сахалинске - на 0,8%.

Цены на бензин за прошедший период не изменились в Москве и Санкт-Петербурге.

На АЗС в Москве бензин марки Аи-92 стоил от 38,9 до 44,66 руб. за 1 л; Аи-95 - от 41,9 до 49,25 руб.; Аи-98 - от 49,99 до 54,83 руб.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 41,2 до 43,76 руб. за 1 л, Аи-95 - от 44,6 до 47,66 руб. за 1 л, Аи-98 - от 52,8 до 54,86 руб. за 1 л.