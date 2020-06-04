В Ставрополе запустили производство одежды из отечественных материалов

В Ставрополе наладила производство одежды фабрика - резидент регионального индустриального парка "Мастер". Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, на предприятии шьют футболки, толстовки, костюмы, шарфы, шапки, свитера. "Сейчас в ассортименте фабрики появились и тканевые маски. Одежду шьют в основном из отечественного материала и поставляют продукцию в магазины страны", - отметил глава региона.

При этом он обратил внимание на то, что новое производство обеспечило рабочими местами 25 человек. "А всего в СКИП "Мастер" уже трудятся более 650 ставропольчан. По нашим прогнозам, в ближайшие три-четыре года число сотрудников, которые работают на предприятиях парка, достигнет тысячи", - рассказал Владимиров.

