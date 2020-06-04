Певица Лариса Сазонова умерла от COVID-19

Джазовая певица Лариса Сазонова ушла из жизни в ночь на 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Астраханской государственной консерватории.

"В ночь на 4 июня не стало Л. В. Сазоновой, за жизнь которой в сложнейших условиях коронавирусной эпидемии самоотверженно боролись медицинские работники", - говорится в сообщении.

Лариса Сазонова окончила кафедру сольного пения Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой, стала солисткой Астраханской государственной филармонии. Долгие годы она занималась педагогической деятельностью. Артистка является обладательницей множества наград всероссийских и международных конкурсов, ее имя вписано в энциклопедию "Джаз в России", сообщает РИА Новости.