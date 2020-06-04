В Сочи за взятку отправятся в тюрьму двое братьев-полицейских

В Сочи приговорили к тюрьме двух братьев, работавших в министерстве внутренних дел Сочи. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Как отмечается, они обнаружили у 30-летнего горожанина вещество, похожее на наркотики, однако не стали возбуждать уголовное дело. За сумму в 250 тыс рублей они были готовы забыть то, что видели в квартире у мужчины.

"Владимир и Евгений Хеликовы с сообщником получили 225 тыс рублей, что стало частью требуемой суммы в 250 тысяч рублей, - поведали рассказали в прокуратуре.

Братья-полицейские были задержаны во время передачи денег весной 2018 года, в отношении них были возбуждены уголовные дела. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы на восемь и 7,5 лет. Также бывших полицейских обязали заплатить штраф в размере 1,5 и 1 млн рублей, передает "Регион Online".