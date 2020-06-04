Метро в Баку приостановит работу на выходные

Бакинский метрополитен приостановит работу в выходные, информирует пресс-служба ЗАО "Бакинский метрополитен".

Данная мера реализуется в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана "О дополнительных мерах в связи с ужесточением особого режима карантина на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района" от четвертого июня 2020 года.

"Бакинский метрополитен приостанавливает деятельность с 00:00 шестого июня по 06:00 восьмого июня", - цитирует сообщение Trend.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом случаев заражения COVID-19 с 00:00 6 июня по 06:00 8 июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе ужесточается режим карантина.