На Москву надвигаются ливень с сильным ветром

В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе и ветре с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в столичном главке МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня до конца суток в столице ожидается сильный ливень, местами очень сильный дождь. В отдельных районах гроза, град, усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду.

В ведомстве рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте. Находясь на улице, следует укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.