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В Китае найдены древнейшие паразиты

В Китае найдены древнейшие паразиты

Палеонтологи в отложениях на юго-западе Китая обнаружили следы древнейших паразитов на Земле.

Они населяли трубкообразные наросты на раковинах древних беспозвоночных, пишет "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на исследование, которое опубликовал научный журнал Nature Communications.

Окаменелости обнаружены в провинции Юннань на юго-западе Китая в породах возрастом около 512 млн лет. "Их существование могло играть ключевую роль в продвижении эволюционных и экологических новшеств, которые связаны с кембрийским взрывом [из-за которого около 540 млн лет назад на Земле появилось огромное количество новых видов]", - цитирует исследователей ТАСС.

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Вестник Кавказа

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