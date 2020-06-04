 Обзор грузинских СМИ 29 мая – 4 июня

Оппозиция и власть вновь разругались из-за конституционных поправок

На минувшей неделе в СМИ тема пандемии коронавируса несколько ослабла, вместо нее на первые полосы газет снова вышла политическая борьба и подготовка к парламентским выборам. Оппозиция ранее грозила "Грузинской мечте", что сможет выставить единых кандидатов в мажоритарных округах, одержав победу над правящей партией даже при существующей смешанной избирательной системе. Однако сейчас, пишет газета "Резонанси", ситуация складывается для оппозиционных партий не так удачно. Они могут не выбрать единых кандидатов в мажоритарии, и это может поставить под сомнение скоординированные действия оппозиции во время избирательной кампании.

В частности, оппозиция заявила, что представление единых мажоритарных кандидатов возможно только в ключевых округах, в частности, в Тбилиси. И на этом фоне количество оппозиционных партий, участвующих в отборе единых мажоритариев, все более уменьшается. По словам аналитика Ники Читадзе, главной причиной провала переговоров стал вопрос перераспределения мест в округах. "Рейтинги разных политических партий отличаются, и сложно распределить равные квоты. Не исключено, что та или иная партия потребует больше квот. У партии Окруашвили не было высокого рейтинга, и, возможно, она потребовала больше мест, что и могло вызвать определенные разногласия", – приводит газета слова эксперта. Читадзе полагает, что достичь единства оппозиции будет трудно, но объединенная оппозиция сможет сохранить сплочение и координировать свои действия с "Европейской Грузией", поскольку эти две партии сейчас имеют относительно высокие рейтинги.

Мысль о сложности оппозиции объединится развивает газета "Алиа". Издание предполагает, что в сложившейся ситуации вопрос выборной модели станет особенно актуальным. Правящая партия пошла на помилование Гиги Угулавы и Ираклия Окруашвили, сделав избирательные поправки фактом уже практически свершившимся. Теперь перед оппозицией стоит задача назвать конкретных кандидатов в мажоритарные депутаты, а число вакантных кресел, тем временем, сократилось. В Тбилиси их число уменьшилось с 22 до 8, поэтому конкуренция увеличилась. В том числе и в оппозиционной среде. "Алиа" продолжает, что такие фигуры, как Георгий Вашадзе, вряд ли откажутся от одного из столичных кресел, "Европейской Грузии" вдобавок к Давиду Бакрадзе придется искать место и для Гиги Угулавы, который после помилования начал активно идти в политику. С похожей проблемой могут столкнуться и другие партии.

Однако похожие проблемы имеются и в рядах "Грузинской мечты", продолжает газета. Издание не исключает, что в список не войдут многие политические фигуры, в том числе действующий спикер парламента Арчил Талаквадзе. Согласно кулуарным источникам газеты, внутри партии идет борьба, в которой очень активную роль играет мэр Тбилиси и генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе.

Издание подчеркивает, что все участники этой борьбы имеют достаточные ресурсы, однако окончательное решение будет принимать основатель партии, предприниматель Бидзина Иванишвили. При этом газета "Резонанси" пишет, что оппозиция, несмотря на сложности с определением общих кандидатов, отнюдь не прекращает бороться с правящей партией и сорвать избирательную реформу. В частности, один из лидеров "Европейской Грузии" Серги Капанадзе призвал власти освободить осужденного по уголовным преступлениям Георгия Руруа, иначе "оппозиция сочтет переход на систему 120/30 сорванным". В рядах оппозиции также звучат угрозы возобновлений уличных акций протестов, если это требование не будет выполнено. Политолог Сосо Цинцадзе в беседе с корреспондентами "Резонанси" резюмировал, что для грузинских лидеров политика – не сфера деятельности, а способ выживания.

Внешний долг Грузии достиг опасной отметки

Тем временем внешний долг Грузии приближается к опасному уровню. Правительство планирует взять рекордный объем долга, в результате чего его процентное соотношение к ВВП увеличится до 58% с существующих в 2019 году 41,2%, в то время как лимит составляет 60%, пишет "Резонанси". По словам президента "Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов" Пааты Баирахтари, когда речь идет о государственном долге, основное внимание следует уделить его целям, а не объему. "В странах более развитых, чем наша, соотношение долга к ВВП превышает 100%. И таких государств очень много. Поэтому я не вижу в этом трагедии. Главное – сосредоточиться на том, какой будет цель государственного долга и как мы его потратим", - подчеркнул экономист.

Он отметил, что долг необходимо использовать для развития местного производства и роста промышленности. Но если правительство использует его в социальном направлении, где сейчас ситуация сложная, то он будет носить разовый характер. "Если мы возьмем внешний долг, пустим его по ветру и не оставим в экономике, конечно, это будет бремя, которое каждый гражданин будет выплачивать в течение многих лет", - рассказал он. В свою очередь, эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая полагает, что правительство должно разработать соответствующие программы, которые будут влиять на экономический рост в будущем и посредством которых будет погашен долг.

"Когда развивающаяся страна увеличивает свой внешний долг, она автоматически и пропорционально увеличивает риск дефолта в этой стране. То есть создает ожидание того, что страна не сможет в будущем оплатить свои внешние обязательства", - пояснил он корреспондентам газеты. Угроза дефолта, продолжает издание, обычно означает, что инвестиционная среда в стране резко ухудшается, что негативно отрежется доверии международных партнеров. "Взятие внешнего долга должно пропорционально сопровождаться реализацией соответствующих проектов, которые должны приносить результаты, и, следовательно, это должно влиять на будущий экономический рост с целью погашения внешнего долга", - заключил эксперт.

В Грузии может подорожать топливо

Цены на нефть после исторического минимума начали быстро расти. Цена Brent на Лондонской и Нью-Йоркской биржах уже превысила $36-39. Рост цен аналитики объясняют увеличением спроса и снижением ОПЕК+ добычи нефти. Несмотря на тенденцию мирового рынка, на данном этапе рост цен в грузинской розничной сети ожидается только через 7-10 дней. Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия считает, что тенденция роста цен обусловлена увеличением спроса. По его прогнозу, цена "черного золота" сохранится на уровне $35-45, пишет "Резонанси". "Так как рецессивный процесс в мире подходит к концу, люди покидают свои дома, а общественный транспорт и воздушные перевозки постепенно восстанавливаются, спрос на нефть растет, и цена прибавляется. Ожидается, что этот процесс продолжится, а цена на нефть сохранится на уровне выше $35", – отметил он. При этом он подчеркнул, что политические процессы всегда влияют на цену нефти, но, скорее всего, на данном этапе на развитие событий они не повлияют, заключает издание.