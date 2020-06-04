Врач назвал способы повышения давления без лекарств

Врач и телеведущий Сергей Агапкин назвал способы повышения давления без лекарств.

В первую очередь, он отметил, что основная проблема гипотоников заключается в слабом тонусе сосудистой стенки, который не позволяет поддерживать давление. И для того, чтобы справиться с этим врач посоветовал увеличить количество потребляемой воды в полтора раза. Например, пить ее за полчаса минут до приема пищи.

Кроме того, повысить давление можно и с помощью одной или двух чашек кофе и соленых продуктов в первой половине дня. "Эта комбинация приведет к тому, что соль будет задерживать жидкость и, соответственно, увеличивать давление, а кофеин – стимулировать тонус кровеносных сосудов", - цитирует медика РИА Новости.

Помимо этих способов гипотоники могут обрести нормальное давление с помощью кистевого эспандера. Делать упражнения необходимо в течение десяти секунд на каждую руку по пять-десять заходов. "Через короткий промежуток времени ваше давление поднимется до таких значений, как у космонавта. <…> Вы будете чувствовать себя очень бодро", - заверил врач.