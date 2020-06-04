Собянин назвал срок снятия большей части ограничений в Москве

Большая часть ограничений в Москве будет снята до 1 июля, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24"ю

"Я думаю, что с учетом того, как мы проживем эту неделю, в понедельник о таком графике поэтапного [снятия ограничений] можно будет сказать", - сказал он, отметив, что этот график можно "будет составить до 1 июля".

Напомним, что Москва уже начала постепенно возвращаться к обычному ритму жизни: открываются предприятия при соблюдении санитарных условий, жители могут гулять и посещать парки.