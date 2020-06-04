Собянин: пора начинать жить полноценно

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что жителям столицы пора приспосабливаться к ситуации с коронавирусом Covid-19 и начинать жить нормальной полноценной жизнью.

"Несмотря на продолжающуюся эпидемию, несмотря на угрозу коронавируса, все равно должны приспосабливаться к этой ситуации и начинать жить нормальной жизнью", - отметил градоначальник.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 6,5 млн, из них более 36 тыс человек скончались. В России выявлено 440 538 случаев заражения Covid-19.