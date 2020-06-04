В Северную Осетию из Москвы прибыла третья гуманитарная помощь для борьбы с Covid-19

В четверг, 4 июня, в Северную Осетию из Москвы доставили третью гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом Covid-19. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава республики Вячеслав Битаров.

"Сегодня в республику прибыл из Москвы третий гуманитарный груз со всем необходимым для борьбы с коронавирусной инфекцией. Первые два были доставлены к нам самолетами, сейчас груз везут фурами. До нас уже добрались 5 большегрузов, всего будет 11", - рассказал руководитель республики.

Он также поблагодарил президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина за принятое решение в оказании такой масштабной помощи Северной Осетии. "Мы получили медикаменты, тест-системы, средства индивидуальной защиты и противочумные костюмы, тепловизоры, аппараты ИВЛ и прочее медицинское оборудование и инвентарь. Все это распределяется по республиканским больницам", - резюмировал Битаров.