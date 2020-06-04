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Бюджетникам в Москве выплатят зарплаты полностью

Бюджетникам в Москве выплатят зарплаты полностью

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что бюджетники получат свои зарплаты в полном объеме.

"Если необходимо, мы займем деньги на рынке, но полностью обеспечим свои обязательства", - подчеркнул градоначальник.

По его словам, сегодня ни на копейку не уменьшаются объемы, все, что запланировано и гарантировано москвичам, будет исполнено. "Все наши обязательства в социальной сфере - заработная плата врачей, учителей, работников культуры - все тоже будет исполнено в полном объеме", - заключил мэр.

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