Владимиров рассказал о мерах поддержки врачей на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поведал на своей странице в Instagram, какую поддержку в регионе оказывают врачам, работающим с инфицированными коронавирусом Covid-19.

"По поручению президента России, выплаты стимулирующего характера выплачиваются медработникам, которые непосредственно оказывают помощь и уход за пациентами с коронавирусной инфекцией в стационарных отделениях, созданных для лечения этих больных. А также сотрудникам бригад скорой помощи, занимающихся транспортировкой больных с коронавирусом", - пояснил глава региона, напомнив, что порядок выплат определен постановлением правительства от 12 апреля.

По его словам, за работу в апреле, мае и июне федеральная надбавка в размере 80 тыс рублей выплачивается врачам, по 50 тыс - фельдшерам, медсестрам и врачам скорой помощи. По 25 тыс рублей положено младшим медработникам, а также фельдшерам, медсестрам, водителям скорой помощи.

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"За апрель эти выплаты получили более 1,7 тыс медработников Ставрополья. Общая сумма выплаченных средств составила 87,72 млн рублей", - заключил Владимиров.