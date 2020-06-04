Баку примет Кубок мира по художественной гимнастике в 2021 году

Четыре Кубка мира по художественной гимнастике, которые должны были пройти в 2020 году, перенесены на 2021 год.

Среди них – Кубок мира по художественной гимнастике в Баку. Первенство пройдет с 7 по 9 мая 2021 года в Национальной арене гимнастики.

Кроме того, перенесены 16-й Чемпионат мира по аэробной гимнастике, который должен был состояться в Баку 14-16 мая 2020 года и 9-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике, которые должны были пройти в столице Азербайджана 8-10 мая 2020 года, сообщает Международная федерация гимнастики (FIG).