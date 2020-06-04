Фильм режиссера из Грузии стал участником Каннского фестиваля

Полнометражный фильм "Начало" грузинского режиссера Деи Кулумбегашвили стал участником программы Каннского международного кинофестиваля.

Стало известно, что "Начало" был назван в основном разделе кинофестиваля.

В главных ролях – Ия Сухиташвили, Каха Кинцурашвили и Лаша Онели. Фильм Деи Кулумбегашвили уже в третий раз демонстрируется на Каннском кинофестивале.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в этом году Каннский международный кинофестиваль пройдет по-новому: ни один из разделов не будет конкурсным. Официально отобранные фильмы будут распространяться на кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Венеции, Пусане и Люмьере, напоминает Sputnik Гурзия.