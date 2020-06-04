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Фильм режиссера из Грузии стал участником Каннского фестиваля

Фильм режиссера из Грузии стал участником Каннского фестиваля

Полнометражный фильм "Начало" грузинского режиссера Деи Кулумбегашвили стал участником программы Каннского международного кинофестиваля.

Стало известно, что "Начало" был назван в основном разделе кинофестиваля.

В главных ролях – Ия Сухиташвили, Каха Кинцурашвили и Лаша Онели. Фильм Деи Кулумбегашвили уже в третий раз демонстрируется на Каннском кинофестивале.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в этом году Каннский международный кинофестиваль пройдет по-новому: ни один из разделов не будет конкурсным. Официально отобранные фильмы будут распространяться на кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Венеции, Пусане и Люмьере, напоминает Sputnik Гурзия.

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Вестник Кавказа

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