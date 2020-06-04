Силовики задержали сбытчика белой смерти в Керчи
Сотрудники ФСБ Крыма задержали жителя Керчи по обвинению в сбыте крупной партии заращенных препаратов. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
Стало известно, что мужчина был так называемым "закладчиком": оставлял партии наркотика синтетического наркотика N-метилэфедрон по всей республике.
В ходе обысков у задержанного был найден сверток с веществом массой 250 граммов.
По факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 15 лет до пожизненного.
Вестник Кавказа
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