Силовики задержали сбытчика белой смерти в Керчи

Сотрудники ФСБ Крыма задержали жителя Керчи по обвинению в сбыте крупной партии заращенных препаратов. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

Стало известно, что мужчина был так называемым "закладчиком": оставлял партии наркотика синтетического наркотика N-метилэфедрон по всей республике.

В ходе обысков у задержанного был найден сверток с веществом массой 250 граммов.

По факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 15 лет до пожизненного.