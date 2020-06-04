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Силовики задержали сбытчика белой смерти в Керчи

Силовики задержали сбытчика белой смерти в Керчи

Сотрудники ФСБ Крыма задержали жителя Керчи по обвинению в сбыте крупной партии заращенных препаратов. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

Стало известно, что мужчина был так называемым "закладчиком": оставлял партии наркотика синтетического наркотика N-метилэфедрон по всей республике.

В ходе обысков у задержанного был найден сверток с веществом массой 250 граммов.

По факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 15 лет до пожизненного.

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Вестник Кавказа

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